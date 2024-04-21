برشلونة يعلن جاهزية ثنائي الفريق قبل موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وشهدت القائمة عودة الثنائي سيرجي روبرتو وأندرياس كريستينسن، للفريق.

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وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

تير شتيجن – كانسيلو – أراوخو – مارتينيز – توريس – بيدري – ليفاندوفسكي – رافينيا – بينيا – فيليكس – كريستينسن – فيرمين – ألونسو – روميو – روكي – روبرتو – دي يونج – جوندوجان – كوندي – يامال – كوشين – كوبارسي – فورت.

ويسعى فريق برشلونة للفوز في مباراة اليوم من أجل تقليص فارق النقاط بينه وبين الريال، ولإحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 70 نقطة.