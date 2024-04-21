هل يلحق زيزو بمباراة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية؟  

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد أحمد سيد زيزو من مباراة اليوم أمام دريمز لإراحته ولخشية تعرضه للإصابة في مباراة اليوم.

ويعاني زيزو من الإصابة في كاحل قدمه؛ لذلك قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك إراحته من مباراة اليوم حتى يتعافى بشكل نهائي للمباراة القادمة.

ومن المقرر أن يصبح زيزو جاهزًا حسب الجهاز الطبي لنادي الزمالك في مباراة دريمز الغاني المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد دريمز الغاني، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب، وللوصول للمباراة العاشرة على التوالي دون تلقي أي هزيمة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.