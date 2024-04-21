بعد ارتباطه بليفربول.. فرانكفورت يوافق على رحيل مرموش بمبلغ خيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، شروط الموافقة على رحيل لاعبه المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألق اللاعب في الدوري الألماني.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا، نادي آينتراخت فرانكفورت تلقى استفسارات من العديد من الأندية للحصول على خدمات لاعبه عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع الألماني: فرانكفورت لن يمانع رحيل مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إذا حصل على مقابل مادي يبلغ 50 مليون يورو.

وانضم عمر مرموش إلى نادي فرانكفورت مطلع الموسم الحالي قادما من نادي فولفسبورج، وقدم مستوى مميز، جعله مطلب للعديد من الأندية الكبرى، حيث ارتبط اسمه في الفترة الماضية بالانضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، وفقا للتقارير الصحفية المختلفة.

اقرأ أيضا:

"محدش يستغرب".. ميدو يكشف ما سيفعله كولر مع شوبير بعد عودة الشناوي

"ابعدوا عننا".. حسين لبيب يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد وموقف زيزو وظلم ممدوح عباس

"طريقة جديدة بسبب فتوح وبديل زيزو".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني