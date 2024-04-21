“بسبب الديربي".. قرار صادم من كلوب لـ صلاح في مباراة فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، عدم تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام فولهام الإنجليزي.

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق قرر عدم تواجد محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، في مواجهة فولهام اليوم، ووضعه ضمن قائمة البدلاء.

وأوضح المصدر، أن قرار الألماني جاء لرغبته في إراحة صلاح بالشكل المطلوب وتجهيزه للمباراة المقبلة أمام إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح شارك بشكل أساسي في تشكيل فريقه أمام أتلانتا الإيطالي التي أقيمت يوم الخميس الماضي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت خروج الريدز، بعد الخسارة بمجموع المباراتين (3\1).

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