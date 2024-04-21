"صلاح بديلاً".. تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "كرافن كوتينج"، ضمن منافسات الجولة ال 34 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كوانساه، أرنولد.

خط الوسط: إليوت، جرافينبيرج، واتارو إندو.

الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، جوتا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.