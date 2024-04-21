"أنطوي يقود الهجوم".. تشكيل دريمز الغاني لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق دريمز الغاني بقيادة عبدالكريم زينو المدير الفني، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الزمالك، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وجاء تشكيل دريمز الغاني لمواجهة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: أجباسي.

خط الدفاع: مكارثي أفوري، عبدول جاليلو، إيريك بواتينج، ديريك أجاي.

خط الوسط: جودفريد كينجسلي، العزيز عيسى، إيمانويل أجاي، سليمانا سوهويني.

خط الهجوم: جون أنطوي، أجينيم بواتينج منساه.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، على ستاد "بابا يارا" بغانا.