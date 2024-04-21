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كوفينتري يخطف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام مانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - خطف كوفينتري التعادل أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لتصبح النتيجة 3-3 بعدما كان الشياطين الحمر متقدمين بنتيجة 3-2.

 


سجل سكوت ماكتومناي نجم مانشستر يونايتد الهدف الأول في الدقيقة 23 قبل أن يضيف هاري ماجواير ثاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول.

ثم في الشوط الثاني سجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثالث في الدقيقة 58، بعدها في الدقيقة 71 سجل سيمس لاعب كوفينتري هدف تقليص الفارق قبل أن يضيف زميله أوهاري ثاني الأهداف في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة نجح رايت لاعب كوفينتري في تسجيل هدف التعادل عبر ركلة جزاء.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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