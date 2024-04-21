شوط أول سلبي بين الزمالك ودريمز

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول بين الزمالك ودريمز بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الشوط الأول بهدوء نسبي بين الفريقين، قبل أن يبدأ لاعبو الزمالك السيطرة على زمام الأمور والضغط على لاعبي دريمز لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 16 تبادل تمريرات بين شيكابالا وموتيابا لتصل إلى شيكا ليسددها لكن يتصدى لها الدفاع وقبل ان ترتد له مجددا بعرضية لكنها تخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 21 ركلة ركنية للزمالك من جهة اليسار نفذها مصطفى شلبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية مرت أعلى العارضة، ثم في الدقيقة 25 تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما نداي برأسية مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

بعدها بثلاث دقائق تسديدة قوية من التونسي سيف الدين الجزيري من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس دريمز سولومون اجبسي من أسفل يمين مرماه.

ثم في الدقيقة 32 كرة عرضية من سليمانا سوهيني لاعب دريمز من جهة اليمين أمسك بها حارس الزمالك محمد عواد.

