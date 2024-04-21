الشريعي لـ الخليج 365: ما حدث بين إنبي والأهلي 2003 "أضحوكة".. وتوقعت هذا السيناريو

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت هناك حالة من الجدل حول هوية بطل دوري الجمهورية 2003 بين الأهلي وإنبي، بعد نهاية مباراة الثنائي بفوز النادي البترولي بنتيجة 4/3.

وشهدت نهاية المباراة احتفال لاعبي الفريقين بالفوز بلقب دوري الجمهورية 2003، في مشهد ليس بجديدًا على الكرة المصرية، حيث حدث قبل ذلك بين الأهلي والزمالك.

وأكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، في تصريحات خاصة لجريدة "الخليج 365"، أنه تواصل مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، بأنه يتوقع أن يحدث بأن إنبي والأهلي يحتفلان باللقب في الملعب عقب نهاية المباراة بهذه النتيجة.

وتابع: "هذه المشهد الذي حدث لا يصح أن يكون في الملاعب المصرية، ولو هناك أشخاص عقلاء لا يرتقي هذا المشهد".

وأضاف: "ما حدث بين إنبي والأهلي اليوم يعد أضحوكة، ولا يجب أن تكون الكرة المصرية بها هذه المشاهد المؤسفة".

وأوضح الشريعي أن هناك مشكلة لأحد اللاعبين بالنادي المصري، والذي يعد من مواليد 1997، لكن تم تسنينه ليتم قيده في 2003، وقدمنا شكوى في لجنة المسابقات، لكن ردهم بأن النظر في هذه الشكوى سيكون أثناء مباراة إنبي والأهلي، مؤكدًا بأن هذا اللاعب خاص مواجهة النادي البترولي أمام الفريق البورسعيدي، والذي خسرها إنبي.

وشدد رئيس إنبي في تصريحاته الخاصة لجريدة "الخليج 365" أنه في حالة كانت لجنة المسابقات بحثت هذه المشكلة كنا قد تجنبنا هذه الكارثة، والتي كانت على الهواء أمام الجميع.