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"بعد واقعة اخفاء الكرات".. جماهير الزمالك تدعم ميلا بهذه الطريقة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

شهدت أحداث ما قبل مباراة الزمالك ودريمز الغاني، دعم الجمهور لعامل نادي الزمالك "ميلا" بعد واقعة اخفاء الكرات.

وأكد مراسل "الخليج 365" أن الجمهور حرص على دعم "ميلا" عامل مهمات الزمالك، بعد إيقافه في .

وكان قد شهدت عقوبات مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، إيقاف عامل المهمات "ميلا" 4 مباريات وغرامة الزمالك 50 ألف جنيه، بسبب واقعة سحب وإخفاء الكرات من الملعب اثناء تقدم الزمالك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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