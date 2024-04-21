"بعد احتفال الفريقين".. لائحة المسابقات تحسم الجدل بين الأهلي وإنبي بدوري الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مباراة الأهلي وإنبي، في الجولة الأخيرة ببطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003، أزمة غريبة، بعد أن قام الفريقين بالاحتفال بالحصول بلقب البطولة.

وكان فريق إنبي تمكن من تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ختام بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003.

وعقب نهاية المباراة، تواجد لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية، داخل أرضية الملعب للاحتفال بلقب دوري الشباب.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أنه طبقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، فأن الأهلي يكون هو المتوج بلقب الجمهورية مواليد 2003 للموسم الحالي، متفوقاً على فريق إنبي".

وأضاف: "فريق إنبي نتيجة الشكوى التي قام بتقديمها من قبل، لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحة، لتزوير لاعب والمشاركة في المباراة رفقة فريق المصري، وهو ما يتم التحقيق فيه حالياً".