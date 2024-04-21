"أزمة احتفال متكررة بين الأهلي وإنبي بلقب دوري الجمهورية 2003".. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وإنبي بالجولة الأخيرة من دوري الجمهورية 2003 أزمة بين الفريقين، حيث احتفلا لاعبو الثنائي بعد فوز إنبي بنتيجة 4-3، واعتبر كل منهما فريقه فائز بدوري الجمهورية.

ومن جانب الفريق البترولي، كان قد قدم شكوى بعد خسارته من نادي المصري من قبل وقال أيمن الشريعي عبر تصريحات تلفزيونية أن يوجد لاعب في الفريق البورسعيدي مواليد 1997 "ومزور"، ووعده المسؤولين بإضافة الثلاث نقاط لرصيد فريقه.

وقبل مواجهة اليوم تصدر الأهلي دوري الجمهورية برصيد 62 نقطة، بينما احتل إنبي المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وبالفوز على الفريق الأحمر أصبح متساويا مع الأهلي، لكن في حالة تساوي النقاط في صالح الأهلي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وعلى ذلك أحتفل لاعبو الأهلي بلقب دوري الجمهورية 2003، وعلى الجانب الآخر احتفل لاعبو إنبي بالوصول للنقطة 65 (بعد إضافة 3 نقاط مباراة المصري الذي لم يتم الإعلان عنها شئ حتى الآن).

وطبقا للائحة الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، ولكن نادي إنبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب المصري، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

الجدير بالذكر، حدث هذا الأمر من قبل في موسم 2021 بين الأهلي والزمالك بمسابقة 99.

اقرأ إيضًا:

في اللحظات الأخيرة.. تعديل من جوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ18