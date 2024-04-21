مدرب مازيمبي: لاعب الأهلي أرهقنا.. وأهدرنا العديد من الفرص في مباراة الذهاب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق المدرب العام لفريق مازيمبي الكونغولي ألكسندر جوران، على تعادل فريقه أمس أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الأهلي أمام مازيمبي أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ستاد "بي بي مازيمبي" بالكونغو.

وقال جوران في تصريحات عبر القناة الأولى: "التعادل أمام الأهلي ليس خسارة، فهو نفس الموقف الذي تعرضنا له أمام بيترو أتليتكو، تعادلنا على ملعبنا في مباراة الذهاب أيضاً، وتمكنا في التسجيل في مباراة العودة بأنجولا".

وأضاف: "افتقدنا للدقة والتركيز في مباراة الأمس، وأهدرنا الكثير من الفرص، والأهلي ظهر بشكل قوي ومميز أمامنا".

وتابع: "لاعب الأهلي وسام أبو علي تمكن من إخراج فريقه من الوضعية الدفاعية في أغلب الأوقات، فهو لاعب مميز ويقوم بمراوغات جيدة، ونجح في إرهاق المدافعين بشكل كبير".

وواصل: "سنلعب في مباراة الإٍياب بشكل مميز مثلما لعبنا أمام بيترو أتليتكو خارج ملعبنا، وسنلعب بطريقة هجومية، وواثق من قدراتنا على تسجيل الأهداف في القاهرة".

واختتم: "الفريق سيكتمل في مباراة العودة، باستعادة الثنائي شيخ فوفانا وموكوينا، وهذا سيمنحنا قوة أكبر في المباراة".