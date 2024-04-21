أبطال سموحة للبلياردو يحصدون كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق سموحة للبلياردو الفرنسي بالمركز الأول وكأس مصر بعد فوزه على نادي سبورتنج وتوج بكأس مصر اليوم

وجاء ذلك بحضور الكابتن"عمرو الخرادلي" رئيس الإتحاد المصري والإفريقي للبليارد ، واللواء"ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي بنادي سموحة ، ودكتور"أيمن نبيل" رئيس لجنة البليارد بنادي سموحة ،وأعضاء اللجنة كابتن"نهاد عمر" ، وكابتن"محمود الهريدي" ، وكابتن"أحمد سعيد" ، وكابتن"وائل إبراهيم" ، والإداري كابتن"وحيد صبحي" .

يذكر أن نادى سموحة يهتم بلعبة البلياردو الفرنسى فى السنوات الاخيرة وكان أهتمامه المشاركة فى المسابقات الرسمية وتنميتها لدى الاعضاء بدلا من أن تكون هواية فقط