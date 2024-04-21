اخبار الرياضه

أبطال سموحة للبلياردو يحصدون كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق سموحة للبلياردو الفرنسي بالمركز الأول وكأس مصر بعد فوزه على نادي سبورتنج وتوج بكأس مصر اليوم

وجاء ذلك بحضور الكابتن"عمرو الخرادلي" رئيس الإتحاد المصري والإفريقي للبليارد ، واللواء"ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي بنادي سموحة ، ودكتور"أيمن نبيل" رئيس لجنة البليارد بنادي سموحة ،وأعضاء اللجنة كابتن"نهاد عمر" ، وكابتن"محمود الهريدي" ، وكابتن"أحمد سعيد" ، وكابتن"وائل إبراهيم" ، والإداري كابتن"وحيد صبحي" .

يذكر أن نادى سموحة يهتم بلعبة البلياردو الفرنسى فى السنوات الاخيرة وكان أهتمامه المشاركة فى المسابقات الرسمية وتنميتها لدى الاعضاء بدلا من أن تكون هواية فقط 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا