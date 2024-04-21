نتائج مشرفة لمصر في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي

ياسر رشاد - القاهرة -

اختتمت بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي اليوم، وشارك فيها لاعبون مصريون حققوا نتائج مذهلة، وفيما يلي تفاصيل النتائج التي حققها اللاعبون المصريون.

في سباق القارب الفردي للناشئين، حصل اللاعب زياد سلامة من نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية على المركز الثاني والميدالية الفضية من بين 16 قاربًا.

في سباق القارب الزوجي المختلط العمومي، حقق اللاعبان عمر القماطي ومريم همام من نادي المعادي واليخت، المركز السابع من بين 18 قاربًا.

أما في سباق القارب الفردي العمومي للسيدات، حققت اللاعبة مريم همام من نادي المعادي واليخت المركز السابع من بين 14 قاربًا.

وفي سباق القارب الفردي للناشئات، حققت اللاعبة مى عويس من النادي المصري المركز السادس من بين 11 قاربًا.

عبر الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للنتائج المبهرة التي حققها الفريق المصري. وقد قدموا التهنئة للاعبين واللاعبات المصريين ، وللكابتن سارة أشرف مدربة منتخب التجديف الشاطئي وللجنة التجديف الشاطئي بالاتحاد على هذا الأداء الرائع

عبّر ايضا اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، عن سعادته بالنتائج المذهلة التي حققها الفريق المصري. وأعرب عن فخره بالميدالية الفضية التي حققها اللاعب زياد سلامة، مؤكدًا استمرار تحقيق مصر للميداليات العالمية في رياضة التجديف الشاطئي.

حيث تقرر أن يشارك اللاعب زياد سلامة، الحاصل على الميدالية الفضية اليوم في بطولة قبرص الدولية، واللاعب عمر القماطي، الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإيطاليا العام الماضي، في بطولة العالم للتجديف الشاطئي التي ستقام في إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام. من المتوقع أن يحقق اللاعبان أداءً مميزًا في هذه البطولة ويحصدان مراكز متميزة بناءً على تفوقهما ومهاراتهما في رياضة التجديف الشاطئي.

يعكس تحقيق هذه النتائج المشرفة في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي التزام واجتهاد اللاعبين واللاعبات المصريين في تطوير مهاراتهم وتحقيق التفوق على المستوى العالمي. وتعكس أيضًا الدعم المستمر الذي يحظون به من الاتحاد المصري للتجديف ولجنة التجديف الشاطئي، والذي يساهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير هذه الرياضة في مصر.

تتطلع مصر إلى المزيد من النجاحات في رياضة التجديف الشاطئي، وتحقيق مزيد من الميداليات العالمية في المستقبل. وتثمن الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة وتشجيع الشباب المصري على المشاركة فيها، حيث تعتبر من الرياضات المهمة التي تعزز اللياقة البدنية وتعزز المنافسة الرياضية.

تعكس نتائج بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي التزام مصر بالتفوق الرياضي وتحقيق النجاح في المنافسات الدولية وتكشف عن المواهب الواعدة في رياضة التجديف الشاطئي في مصر، مما يشير إلى مستقبل واعد لهذه الرياضة في البلاد.

نهنئ الفريق المصري على النتائج الرائعة التي حققوها في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي، ونتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في المستقبل.