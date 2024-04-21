ستانيسيتش ينقذ ليفركوزن من الخسارة أمام دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند أمام نظيره باير ليفركوزن بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم نيكلاس فولكروج لبوروسيا دروتموند في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، بينما أدرك باير ليفركوزن من خلال اللاعب جوسيب ستانيشيشيتش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

بهذه النتيجة، يصل باير ليفركوزن للنقطة 80 في جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما حسم لقب الدوري الألماني لهذا الموسم لأول مرة في تاريخ النادي، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

وكان باير ليفركوزن قد بدأ مباراة دورتموند، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هراديكي.

الدفاع: ستانيسيتش - هينكابي - تاه – هوفمان.

الوسط: أندريش - تابسوبا – تيلا.

الهجوم: جريمالدو - فريمبونج - تشاكا.

بينما بدأ بوروسيا دورتموند مواجهة باير ليفركوزن، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

الدفاع: شلوتيربيك - سانشو - فولكروج – هوميلز.

الوسط: براندت - سابيتزر – ماتسين.

الهجوم: تشان - رايرسون - جيتينز.