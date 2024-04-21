اتحاد الكرة يحسم الجدل.. الأهلي بطل دوري 2003

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه على فوز فريق «الأهلي ‏‏2003» ببطولة الجمهورية وفقًا للائحة المعتمدة.

وكان الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 خسر أمام إنبي برباعية مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

‎‎ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

