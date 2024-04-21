شباب المقاولون ينهي بطولة الجمهورية بالمركز الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون 2003 على فريق المصري في عقر داره بثنائية مقابل هدف سجلها مهند محمد وعبد الرحمن أكمل، وبهذا الفوز المستحق يحتل فريقنا المركز الثالث برصيد 54 نقطة ببطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.





ووجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة بنادي المقاولون العرب، الشكر للاعبين والجهاز الفني على أدائهم المتميز خلال فترة البطولة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

وعبر يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل

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يقود الجهاز الكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين والمدير الفني للفريق الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب والكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

