أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل الملكي لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.

الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

موقف ريال مدريد وبرشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني:

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 78 نقطة، بينما يأتي خلفه برشلونة بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة.

