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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق عن تشكيل الملكي لمباراة الكلاسيكو أمام ، والتي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة الـ32 من مسابقة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
 


وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
 


تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة: 

 

في حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.
الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس. 
موقف ريال مدريد وبرشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني:
يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 78 نقطة، بينما يأتي خلفه برشلونة بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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