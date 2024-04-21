إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه التي ستغادر إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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القائمة ضمت كلاً من ..

حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي.

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد عمار ،محمد نصر ،حمدي النقاز ،عبد الكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،عبد الله حسني.

الوسط ..محمد بيومي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،بشار أشرف ،إيريك تراوري.

الهجوم ..نادر فرج ،حسن صابر ،أحمد الشيخ