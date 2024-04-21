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كريستنسن يحرز هدف برشلونة الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الهدف الاول في شباك في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما الأن على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ32 من عمر مسابقة .

كريستينسن الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 6 ليتقدم برشلونة بالهدف الأول عبر رأسية.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.      

في خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

في خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

مقاعد البدلاء:

مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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