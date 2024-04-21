كريستنسن يحرز هدف برشلونة الأول في شباك ريال مدريد (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز برشلونة الهدف الاول في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما الأن على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

كريستينسن الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 6 ليتقدم برشلونة بالهدف الأول عبر رأسية.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

في خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

في خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

مقاعد البدلاء:

مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.