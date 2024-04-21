شباب سلة الاتحاد يخسر من سموحة ويدخل فى ورطة الدورة الثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق شباب سلة نادي الاتحاد السكندري تحت 18 سنة أمام نظيره بنادى سموحة وذلك ببطولة الجمهورية بنتيجة 63- 58 في مباراة تفوق خلالها أبناء سموحة بحسم المباراة مقابل تكاسل فريق سيد البلد مما أفقدهم الفوز الذي كان يفصلهم عن حسم البطولة لصالحهم بسبب الرعونة فى الاداء والاستهانة بقدرات الفريق المنافس كما أهدر لاعبو الفريق الاخضر عدد من الرميات الحرة والتى تعتبر هدية المباراة وجسر الفوز

وقد تساوى كل من سموحة والأهلي والاتحاد السكندري في عدد النقاط وستقام دورة ثلاثية لتحديد البطل في موعد يحدد فيما بعد من قبل لجنة المسابقات لاتحاد كرة السلة المصري

وجاء نتائج الفترات كالتالي :

الفترة الأولى :

سموحة 18 & الاتحاد السكندري 16

الفترة الثانية

سموحة 34 & الاتحاد السكندري 30

الفترة الثالثة

سموحة 49 & الاتحاد السكندري 37

الفترة الرابعة

سموحة 63 & الاتحاد السكندري 58