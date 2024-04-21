إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الفريق الأول لـ نهضة بركان المغربي خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما لم يتم السماح له بارتداء القمصان التي اصطحبها من المغرب.

وكان الأمن الجزائري قد قام بمصادرة القمصان الخاصة بلاعبي نهضة بركان، والتي كانت مرسوم عليها خريطة المغرب.

وينتظر الجمهور المغربي والجزائري صدور بيانًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخص هذه المباراة، بعد رفض الجانب المغربي خوض المباراة، والتي كان مقرر خوضها في التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وكشف مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

الجدير بالذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري قرر صنع قمصانًا جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.