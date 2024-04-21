علي فرج وروان العربي يتأهلان لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعبا وادي دجلة، علي فرج وروان العربي، في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



تأهل بطل العالم علي فرج، لربع نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على نيكولا مولر بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-5) (11-4) (11-5).

وصعدت روان العربي، للدور ربع النهائي بعد فوزها على زينة مكاوي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5) (9-11) (11-6) (8-11) (11-7).

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.