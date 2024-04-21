إحصائية مميزة لنجم ريال مدريد تخيف برشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

يعوّل نادي ريال مدريد، على إحصائية مميزة للاعبه خلال مواجهته أمام غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

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وحسبما أفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ريال مدريد لم يخسر أيًا من مبارياته الـ 27 مع أوريليان تشواميني في التشكيلة الأساسية هذا الموسم في جميع المسابقات (فوز 22 تعادل 5)، مقارنة بهزيمتين في 18 مباراة بدون الفرنسي كلاعب أساسي (فوز 12 تعادل 4).

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد بدلاء المرينجي كل من: كيبا، دي لويس، كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، جارسيا، ميندي، سيبايوس، دياز، جولر، خوسيلو.