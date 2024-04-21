لفك النحس.. ناصر منسي وعامل الزمالك يثيران الجدل أمام دريمز

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد نظيره دريمز الغاني في الكونفدرالية، تصرف مثير من ناصر منسي، وعامل غرف الفارس الأبيض.

والتقطت الكاميرات، ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك وهو يقوم بالبحث عن شيء في شباك فريق دريمز خلال أحداث اللقاء.

بينما دخل ميلا عامل غرف الزمالك، في مشادات مع أمن أرض ملعب ستاد القاهرة، الذي يحتضن مباراة الفريق ضد دريمز.

وجاءت المشادة بسبب رغبة ميلا، في تواجد الأطفال خلف الشبكة لهزها “لفك النحس”، ولكن حكم اللقاء اعترض على وجودهم خلف المرمى.

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وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره دريمز، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

وستقام مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق الغاني، في عقر دار الأخير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الصيفي.