كريستنسن يفتتح التسجيل لـ برشلونة في الكلاسيكو.. فيديو

افتتح أندرياس كريستنسن، التهديف لفريقه برشلونة أمام ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

ويقام لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

وجاء الهدف في الدقيقة 6، عن طريق ركنية من رافينيا استقبلها كريستنسن برأسية سكنت شباك لونين.

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وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل برشلونة كالأتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.