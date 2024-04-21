التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.
افتتح فريق برشلونة الأهداف في الدقيقة 6، عن طريق ركنية من رافينيا استقبلها كريستنسن برأسية سكنت شباك لونين.
وتعادل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لأصحاب الأرض ريال مدريد، عند الدقيقة 18 من علامة الجزاء.
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ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 70 نقطة.
وجاء تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: أندري لونين.
الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.
الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.
وعلى الجانب الأخر بدأ برشلونة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.
الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.
خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.