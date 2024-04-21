التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

افتتح فريق برشلونة الأهداف في الدقيقة 6، عن طريق ركنية من رافينيا استقبلها كريستنسن برأسية سكنت شباك لونين.

وتعادل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لأصحاب الأرض ريال مدريد، عند الدقيقة 18 من علامة الجزاء.

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