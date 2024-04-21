أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك مع دريمز في الكونفدرالية

علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على التعادل السلبي الذي حققه فريقه أمام نظيره دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه كان بعيداً عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها.

وأوضح المدرب البرتغالي، أن سبب عدم تحقيق الزمالك للفوز، هو أن اللاعبين لم ينفذوا طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل في الشوط الأول.

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وتابع جوميز:”السبب الثاني في التعادل، هو أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت له في الشوط الثاني، ولكن أمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة، ولابد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز”.

وواصل مدرب الزمالك، أنه كان يتمنى اكتمال صفوف الفريق بتواجد زيزو، عمر جابر، وأحمد فتوح، ولكن فريقه سبق وحقق الفوز على الاهلي بدون زيزو.

وأشار جوميز إلى أن مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم.

واستكمل مدرب الزمالك:”علينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة “.

وشدد جوميز، أن الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعب بطريقة مختلفة وأهدر العديد من الفرص.

وأفاد :” المشكلة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء”.

واختتم المدرب البرتغالي:”طبيب الزمالك سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعا”.