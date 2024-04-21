على خطى الأهلي.. الزمالك يتعادل سلبيا مع دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك ودريمز الغاني التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الزمالك والفريق الغاني على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة استحواذ الزمالك على الكرة وكل مجريات اللقاء لكن فشل في تسجيل الأهداف.

وكان قد تعادل مدرب دريمز "عبدالكريم زيتو" مع الأهلي من 41 عاما عندما كان لاعبا في فريق شانتي كوتوكو.

ويلاقي الزمالك نظيره الغاني يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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