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"فينيسيوس في مواجهة لامين يامال".. تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق الإِسباني نظيره اليوم، ضمن منافسات الجولة ال32 ببطولة الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو".

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلنجهام.

خط الهجوم: رودريجو وفينيسيوس.

فيما جاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أرواخو، كوبارسي، كانسلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفيسكي، رافينها.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإٍسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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