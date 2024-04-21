"فينيسيوس في مواجهة لامين يامال".. تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ريال مدريد الإِسباني نظيره برشلونة اليوم، ضمن منافسات الجولة ال32 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو".

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلنجهام.

خط الهجوم: رودريجو وفينيسيوس.

فيما جاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أرواخو، كوبارسي، كانسلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفيسكي، رافينها.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإٍسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.