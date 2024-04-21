"بعد التعادل مع دريمز".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، على ستاد "بابا يارا" بغانا.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.