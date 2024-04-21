"الأهلي والزمالك".. عبد الكريم زيتو يعيد للأذهان ما فعله منذ 41 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق دريمز الغاني بقيادة المدرب عبد الكريم زيتو، من فرض التعادل السلبي، على نادي الزمالك في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ونجح عبد الكريم زيتو مدرب دريمز الغاني اليوم، في تكرار ما فعله أمام الأهلي منذ 41 عاماً، عندما كان لاعباً في صفوف فريق أشانتي كوتوكو الغاني، عندما تعادل مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1983 دون أهداف أيضاً.

وكان زيتو شارك في تعادل أشانتي كوتوكو أمام الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 1983، قبل أن يتمكن من تحقيق الفريق الغاني آنذاك من تحقيق الفوز في مباراة العودة بكوماسي، بنتيجة هدف دون مقابل ليحصد لقب البطولة.

واستشهد المدير الفني لفريق دريمز زيتو، قبل بداية المباراة بهذه المواجهة، في حديثه عن التأثير الجماهيري القوي، والجماهير الكبيرة التي ملئت مدرجات ستاد القاهرة في ذلك الوقت.

وقال زيتو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "حضور 50 ألف مشجع في لقاء الغد هو عدد كبير، ولكن المباراة ستكون بين 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، وسبق لي عندما كنت في كوتوكو مواجهة الأهلي في حضور جماهيري كبير".

تصريح لما يتوقف الكثير من المتابعين عندهن ولكنه كان يحمل معنى آخر قصده عبدالكريم زيتو، عندما كرر ما فعله منذ 41 عاماً أمام الأهلي اليوم.