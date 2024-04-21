"حاولت إخراج اللاعبين من احتفالات الفوز على الأهلي".. أول تعليق من جوميز بعد التعادل مع دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

تحدث مدرب الزمالك، جوزيه جوميز، عن التعادل مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": لم نلعب كما كان ينبغي وافتقدنا السرعة، وعلى الرغم من ارتكاب بعض الأخطاء التكتيكية وأننا لم نلعب بالشكل الأمثل، كانت هناك الكثير من الفرص التي من خلالها يمكنها حسم المباراة".

وأضاف: "لو لعبنا المباراة بطريقتنا ستكون الأمور أفضل، لكن لم نفعل ذلك، ومن الممكن أن نسجل في غانا هدفا واحدا.

وواصل: "الشوط الأول من المباراتين انتهى ونحتاج للتركيز خلال الشوط الثاني في غانا بشكل جيد، حيث ستكون الأمور مختلفة تماما بالنسبة للعشب ودرجة الحرارة، ولكنني أثق في اللاعبين".

وفي نفس السياق، قال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "بعدنا جدا عن النتيجة التي كنا نحتاجها لعدة أسباب منها عدم تنفيذ اللاعبين التعليمات المطلوبة في الشوط الأول".

وأوضح: "مازال هناك مباراة أخرى ولابد من التعويض فيها، وبالطبع الغيابات أثرت على أداء الفريق خاصة المصابين مثل فتوح وعمر جابر ولكني أرى أن الحديث عن الغائبين شيء ليس بجيد ولابد من التحدث عن الحاضرين".

وأردف: "مباراة الأهلي أكدت أن الزمالك قادر على الفوز بدون زيزو خاصة وأن تعرضه للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الأحمر".

واختتم: "نعلم أننا حققنا الفوز على الأهلي ولعبنا مباراة مميزة، ولكنني حاولت إخراج اللاعبين من هذه الحالة، خاصة وأنه لابد من عدم الاحتفال طوال الأسبوع، ولكني أعد الجميع بالاجتهاد في الفترة المقبلة".

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