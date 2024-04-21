شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: لم نواجه دريمز بالقوة المطلوبة.. والأمور ستكون مختلفة فى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الفريق لم يلعب أمام دريمز الغاني كما ينبغى، مشيرًا إلى أن فريقه افتقد السرعة ولم يظهر بالشخصية المطلوبة أمام الفريق الغاني.

وقال جوميز، في تصريحات له عقب المباراة، إن الزمالك ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية، ورغم ذلك أتيحت للاعبين العديد من الفرص لإنهاء المباراة، لكن اللاعبين لم يفعلوا، وما زالت أمامنا فرصة لحسم التأهل لنهائى البطولة.

واضاف: إن الأمور فى مباراة العودة أمام دريمز الغاني ستكون مختلفة، لكننى أثق فى قدرة لاعبى الزمالك على حسم التأهل من غانا.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليؤجل حسم التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسى الأحد المقبل فى السادسة مساءً.