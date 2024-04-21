شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل إلى ربع نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج على منافسه نيكولاس مولر في دور الـ16 بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 11-4, 11-5

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وحققت النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج باللقب.