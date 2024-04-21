شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن عدم استكمال مهمته في تدريب الفريق، بعد الهزيمة في المباراة الماضية من بلدية المحلة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

وجاء بيان اعتذار محمد عودة للإدارة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية.. كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة لكن نظراً لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.