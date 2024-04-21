شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكشف سبب فوز الزمالك على الأهلى والتعادل أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه كان بعيداً عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وأضاف: "حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولابد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وتابع: "بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتمل بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكن سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

واستطرد: "مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة ".

وأردف: "الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعبنا بطريقة مختلفة وأهدرنا العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الثاني للمباراة".

وواصل: "طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعا".

واختتم جوميز تصريحاته قائلا: "المشكلة الكبيرة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء الذي سيستضيف المباراة".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.