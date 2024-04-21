شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة لـ"الخليج 365": قدمت اعتذارى لرئيس المقاولون وأتمنى التوفيق للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، كواليس التقدم باعتذار لإدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، وقال عودة في تصريحات لـ"الخليج 365": قدمت اعتذاري للمهندس محسن صلاح رئيس النادي عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق، والأمور تمت بشكل محترم.

وأضاف: أتمنى التوفيق للفريق في القادم مع أي مدرب يتولى قيادته، الظروف عاندتنا بسبب الإصابات الكثيرة وأخطاء التحكيم، وأتمنى كل التوفيق للفريق، وأن يستمر في الدوري.

واعتذر محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن عدم استكمال مهمته في تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة في المباراة الماضية من بلدية المحلة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري، وجاء بيان اعتذار محمد عودة للإدارة كالتالي:



بسم الله الرحمن الرحيم

نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية.. كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة لكن نظراً لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.