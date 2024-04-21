شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدراويش.. محمد صلاح أبو جريشة يتصدر الهدافين التاريخيين للإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، على عرش الهدافين التاريخيين للنادي الإسماعيلي خلال مشواره ببطولة الدوري العام خلال 100 سنة من تأسيس النادى إلى يومنا الحالى، والذى سيرصده فيلم الدراويش الذى أعلن عنه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية.



يعتلى محمد صلاح أبو جريشة صدارة القائمة بتسجيله 86 هدفا، يليه مباشرة على أبو جريشة برصيد 72 هدفا، وأسامة خليل الذي سجل خلال مشواره بالقميص الأصفر 71 هدفا وشحتة الذي سجل 70 هدفا.



ويأتي حسني عبدربه في المرتبة الخامسة برصيد 61 هدفا، يليه عماد سليمان الذي سجل 51 هدفا، ثم محمد حازم 48 هدفا، ولكل من بشير عبد الصمد ومحمد محسن أبو جريشة 44 هدفا، كما سجل محمد فكري الصغير 39 هدفا، وسيد عبد الرازق “بازوكا” 38 هدفا، ولعبد الله السعيد نصيب من الأهداف بـ36 هدفا، ولكل من عوض عبدالرحمن وفتحي نافع ومحمد حمص 33 هدفا.



وسجل رضا 32 هدفا، ومحمد بركات 31 هدفا، ولكل من صلاح أبو جريشة وخالد القماش ومحمد فضل 28 هدفا، كما سجل فوزى جمال و جون أوتاكا وجون أنطوى 23 هدفا، مجدى الصياد وعبد الحميد بسيونى 22 هدفا، أحمد العجوز وإيمانويل بناهينى 21 هدفا، بالإضافة لحمدى نوح ومصطفى كريم ودييجو كالديرون الذين سجلوا 20 هدفًا.



وتطول القائمة بالعديد من اللاعبين والأسماء الكبيرة، التي أحدثت فارقًا ورسمت البسمة على وجوه جماهير الدراويش خلال مشواره بالدوري على مر عصوره.

وكان قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلن إنتاجه الفيلم الوثائقي "الدراويش"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية.



يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك.



يرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي، أو القاري.