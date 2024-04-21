شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يواصلان البرنامج التأهيلى تمهيدا للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى على الملوانى وعبد الرحمن الدح لاعبى الإسماعيلى، برنامجهما التأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت بهما، للانضمام إلى تدريبات الدراويش الجماعية.

وانضم الثنائى على الملوانى وعبد الرحمن الدح إلى الإسماعيلى فى الانتقالات الشتوية الماضية، حيث انضم الملوانى من بورفؤاد، بينما جاء عبد الرحمن الدح من طنطا.



ومن المتوقع أن ينضم على الملوانى وعبد الرحمن الدح إلى تدريبات الإسماعيلى، بعد مواجهة الإسماعيلى أمام الاتحاد المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى.



ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس كمال السيد لأسباب فنية، عمر الساعى وعماد حمدى للإيقاف لتراكم الإنذارات، خالد النبريص لعدم القيد حتى الآن، علي الملواني وعبدالرحمن الدح للإصابة، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات وباسم مرسى للخروج من حسابات إيهاب جلال والتدريب منفردا بعيدا عن الفريق الأول



وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى من:



حارس مرمى: أحمد عادل، محمد فوزي.

الدفاع: محمد دسوقي، محمد عمار، محمد نصر، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، عصام صبحي، حاتم سكر، عبد الله حسني.

الوسط: محمد بيومي، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، بشار أشرف، إيريك تراوري.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، أحمد الشيخ.