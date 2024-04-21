شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم: راية يلعب بشرف داخل وخارج ملعبه.. وهذه حقيقة مشاعرى تجاه باقى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد حليم المدير الفني لفريق راية، بالمستوى الفني وأداء لاعبيه خلال مواجهة فربق غزل المحلة في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، على ملعب المحلة وانتهي بالتعادل السلبي.

أكد المدير الفني أن فريق راية ومجلس إداراته منظومة ولدت كبيرة، وأن الفريق يلعب بشرف خارج وداخل ملعبه دون النظر حسابات باقي الأندية، كما أشار إلى أن المتابع لنتائج راية هذا الموسم سوف يرى جدية النتائج في كل المباريات.

واختتم محمد حليم تصريحاته بأن فريق غزل المحلة يمتلك جهازا فنيا كبيرا وجمهورا كبيرا، ولديه الحق في تمني العودة للممتاز، كما يتمني التوفيق لكل الفرق التي لديها فرصة الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل راية المركز الثامن برصيد 36 نقطة، ويواجه فريق بروكسي في الجولة قبل الأخيرة الإثنين المقبل على استاد المكس.