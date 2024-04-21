شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهتى يد الزمالك فى الدور الرئيسى بالكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهتين في الدور الرئيسي، لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد تأهله من دور المجموعات.

ويواجه "يد الزمالك" نظيره جي إس كي الكونغولي، في المباراة الأولى، مساء يوم الإثنين المقبل، بينما يلتقي مع فريق الأبيار الجزائري، مساء الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن "يد الزمالك" صعد كأول المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيواجه أصحاب المركز الأول والثاني من المجموعة الثالثة.

ويتكون الدور الرئيسي من 4 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة للدور نصف النهائي.