شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها ندى عباس في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-4, 13-11, 11-6.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وحققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج باللقب.