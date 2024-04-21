شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 10 لاعبين أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 10 لاعبين فى مباراته مع الاتحاد السكندرى، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دورى nile المقرر لها غدا الإثنين على استاد برج العرب.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: الحارس كمال السيد لأسباب فنية، عمر الساعى وعماد حمدى للإيقاف لتراكم الإنذارات، خالد النبريص لعدم القيد حتى الآن، علي الملواني وعبدالرحمن الدح للإصابة، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات وباسم مرسى للخروج من حسابات إيهاب جلال والتدريب منفردا بعيدا عن الفريق الأول ، وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى من:



حارس مرمى: أحمد عادل، محمد فوزي.

الدفاع: محمد دسوقي، محمد عمار، محمد نصر، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، عصام صبحي، حاتم سكر، عبد الله حسني.

الوسط: محمد بيومي، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، بشار أشرف، إيريك تراوري.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، أحمد الشيخ.



وأنهى إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، رحلة استكشاف فريق الاتحاد السكندري بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الإسماعيلى من منافسه زد إف سى بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.



ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 18 لقاء حقق 4 انتصارات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 21.