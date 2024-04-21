شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشرطة الرواندى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشرطة الرواندى بنتيجة 3/0، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل، ليتأهل إلى نصف نهائى.

تأهل الأهلى إلى دور ربع النهائى بالفوز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3/0 فى دور السادس عشر مساء أمس السبت.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على نظيره العدالة الكينى، بنتيجة 3/0، فى إطار رابع مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية، فى ختام الدور الأول، ليحقق العلامة الكاملة فى الدور الأول.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى لقاءاته على جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى على التوالى بنتيجة 3 / 0، قبل أن يهزم الأسمنت الإثيوبى الأربعاء بنفس النتيجة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الاهلى، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ"Fan ID"، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة فى بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة، بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.