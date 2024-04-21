شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للصالات يخسر أمام ليبيا ويفشل فى التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من ليبيا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات إلى نهائيات كأس العالم القادمة في أوزبكستان، بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2024 بالمغرب بتغلبه في المباراة الترتيبية على منتخب مصر بركلات الترجيح 3-1.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب قادر على الصعود إلى بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة أن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، والفوز فى مباراة الغد.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 14 لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من: جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح، واللاعبين: مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، عادل محفوظ مدير إدارى، محمد إسماعيل إدارى وائل طلال المنسق الإعلامي، الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.