شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الـVAR الزمالك من ركلة جزاء أمام دريمرز الغاني؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي الرواندي صامويل أويكوندا (37 عاما - دولي منذ 2017) ظهر بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الزمالك ودريمز الغاني، التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة بذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتعرّض الحكم ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 104، بعد إضافة الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، كما أنه سمح باستمرار في الأخطاء الوهمية، ولم يستجب لاعتراضات اللاعبين في الضغط عليه في الالتحامات داخل منطقة الجزاء، إلا أنه يؤخذ عليه التأخر في إشهار البطاقة الصفراء في أكثر من حالة تهور، خاصة من لاعبى الفريق الغاني مع لاعبى الزمالك، خاصة في الشوط الأول من عمر اللقاء.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات؛ للمثلوثى مدافع الزمالك، وثنائي الفريق الغانى ايمانويل اجى وجون وانطوى، وأحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطى اللقاء.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وسمحا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 3 حالات تسلل طبقا للبروتوكول، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

تعاون مثمر وبشكل جيد بين ثنائى الـ"VAR" والحكم خاصة في الحالات الجدلية، والتأكيد على عدم عبور الكرة خط مرمى الفريق الغانى في الدقيقة 93، وأيضا عندما طالب الزمالك بركلة جزاء لصالح الأوغندي موتيابا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء في التحام مدافع الفريق الغانى أريك بواتينج.

أدار اللقاء طاقم ضم كلا من: الرواندي صامويل أويكوندا حكما للساحة، والأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكمًا رابعًا، والثنائي الجنوب أفريقي مكاليما زينيث وتوم أبو نجيل في الـ"VAR" .