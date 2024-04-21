شكرا لقرائتكم خبر عن يمنى أحمد تحصد ذهبية كأس أفريقيا للملاكمة فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن حصول يمنى أحمد لاعبة المنتخب الوطنى على ذهبية كأس أفريقيا المقامة بجنوب أفريقيا.

وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن يمنى أحمد حققت الذهبية بالفوز فى ثلاث مباريات على كل من زيمبابوي والكونغو وإثيوبيا.

وحصد لاعبو منتخب مصر للملاكمة مؤخرا ميداليات متنوعة لمصر في دورة الألعاب الأفريقية في غانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الماضى .

وحقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة ا فضيتين، جاءت عن طريق الثنائي رحمة محفوظ في وزن 60 كجم، وعمر العوضي فضية وزن 71 كجم.

وكان علي السلاموني قد حصد على برونزية وزن 92 كجم، كما توجت يمنى عياد ببرونزية وزن 54 كجم.