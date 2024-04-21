شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقبل اعتذار محمد عودة.. ويعلن البديل خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن عدم الاستمرار في منصبه.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب، الشكر إلى محمد عودة، على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق عمل فيها بجهد وإخلاص، رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي المخلصين.

ويعلن مجلس إدارة النادي، خلال ساعات عن المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره، إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.